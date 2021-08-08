فعالية الشاطئ تجذب زوار العروس

تشهد الواجهة البحرية لمدينة جدة هذه الأيام إقبالًا ملفتًا من سكان وزاور عروس البحر الأحمر، خاصة بعد إطلاق فعالية الشاطئ في الأول من شهر أغسطس الجاري، ضمن أنشطة وفعاليات برنامج صيف السعودية وتحتضن فعالية الشاطئ أكبر جزيرة مائية عائمة في العالم؛ والتي سُجلت لمرتين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بجانب المساحات الرملية وساحات الألعاب وعدد من المرافق المتميزة مثل متجر الشاطئ والموقع المخصص للتصوير وأماكن الجلوس والاسترخاء ومواقع بيع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى الأنشطة والرياضات البحرية الشيقة والمتنوعة. ويمكن للراغبين زيارة منصة (روح السعودية) «visitsaudi.com»، كما يمكن من خلالها اختيار الباقة المناسبة في وسط أو نهاية الأسبوع؛ بالإضافة إلى إمكانية اختيار مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الممتعة مثل «قوارب الكاياك، قوارب التجديف، الدراجات المائية، رمي العلب، كسر الأطباق، القفز الخلفي».



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