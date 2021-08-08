رحلة لاكتشاف كنوز البحر الأحمر

عزز برنامج «صيف السعودية 2021» الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، نافذة محورية لتعزيز الأنماط السياحية المختلفة، ومن ذلك الرحلات السياحية البحرية، التي تسهم في اكتشاف أجمل المواقع على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، عبر رحلات الكروز السياحية والترفيهية، التي أطلقتها شركة كروز السعودية بالتعاون مع شركة MSC العالمية عبر سفينتها العملاقة «بيليسيما». وتحتوي السفينة العملاقة على عدد من المرافق والأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة والفاخرة؛ التي تحاكي أفضل المنتجعات المتكاملة والعائمة فوق سطح البحر؛ بالإضافة إلى حمامات السباحة، والأندية الصحية وصالونات التجميل، ومراكز اللياقة البدنية، ومكتبة، ومطاعم ومقاهي، وقاعات للمؤتمرات وصالات للعرض، وأكثر من 30 نشاطًا ترفيهيًّا، تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة من مختلف الشرائح العمرية، وهو ما يُسهم في صناعة أوقات لا تنسى من الترفيه السياحي البحري.



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