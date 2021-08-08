مجموعة أبها عطاء ووفاء تزور المدينة الجامعية بالفرعاء

بدعوة من رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي قامت مجموعة (أبها عطاء ووفاء) برئاسة ناصر عبد الله العواد يرافقهم مجموعة من وجهاء المجتمع بعسير من مدنين وعسكرين بزيارة المدينة الجامعية الجديدة بالفرعاء التي أشرفت عمليات البناء فيها على النهاية.

وكان في استقبال الوفد مستشار رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله بن داهم والمهندس فائز بن علي آل سلطان مدير عام المشاريع بالجامعة وعدد من روساء الأقسام التخصصية.

وأوضح المهندس آل سلطان أن الجامعة تقع على مساحة 8 ملايين متر مربع وووصلت تكلفتها إلى 10 مليارات ريال، مبينا أن الانتقال سيكون تدريجيا بدءا من الفصل الدراسي المقبل.

وشملت الجولة الاطلاع السريع على الكليات العلمية والأدبية ومشاهدة الأستاد الرياضي الذي يتسع لـ 23 ألف متفرج ومسبح ومغطس ألومبي وثلاثة مواقف متعددة الأدوار كل موقف يتسع لـ 897 سيارة ومواقف مسطحه تتسع لـ 700سيارة، وهو ما أوضحه للضيوف المهندس المشرف على المشروع عبدالرحمن بن حمران.

وأكد مدير عام المشاريع للحضور ،أن نسبة الإنجاز الكلي وصلت إلى 98 %.

وذكر آل دهم، خلال الجولة، أن هناك شركات تعثرت لكن تم التغلب على هذه المعضلة بمتابعة واهتمام أمير عسير الأمير تركي بن طلال الذي ذكر مدير عام المشاريع أنه يحضر باستمرار لمقر المدينة الجامعية ويناقش كلا فيما يخصه.

من جهته، ذكر مستشار رئيس الجامعة أن كليات البنات بطريق الملك عبدالله سيتم تحويلها لطالبات الدراسات العليا.

وشملت الجولة مركز الأمير سلطان للبحوث، وكذلك محطات الكهرباء الخاصة بالجامعة والموصلة من محطة ضخ الشقيق وجازان وبلغت تكلفتها 400 مليون ريال دفعتها الجامعة.

وشملت الجولة أيضا المستشفى الجامعي الذي يعتبر من المستشفيات الكبيرة في المملكة ويتسع مستقبلا لـ 800 سرير، فيما تبلغ طاقته الحالية 400 سرير.

وأوضح المشرف على المشروع المهندس عامر عسيري أنه تم تجهيز 100 سرير بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بعسير منها 16 عناية مركزة وشملت الجولة غرف الأشعة التى زودت بأجهزة حديثة متطوره جدا.

وذكر مدير عام مشاريع الجامعة أن المستشفى حصل على أفضل تصميم هندسي. كما تم مشاهدة صالة ومسرح المؤتمرات الطبية الذي يتسع لـ 1500، وكذلك المسجد الجامعي الذي يتسع لـ 1500مصلي.

والتقى الوفد أيضا برئيس الجامعة حيث ألقى رئيس مجموعة "أبها عطاء ووفاء" كلمة عن الجميع شكر فيها رئيس الجامعة ومنسوبيه على هذا الجهد، مشيدا بالإنجاز الذي تحقق في المدينة الجامعية ومقترحا المحافظة على الطراز المعماري لعسير ومنها وضع القط في مداخل المباني وأن يتم الاستعانة بفناني منطقة عسير.

ثم القى رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالوفد، وقال: "يشرفنا أن تكون هذه الزياره لأولى الوفود من المجتمع المحلي للاطلاع على ما تحقق من جهود وإنجاز في الجامعة". وشكر مدراء الجامعة السابقين على ما قدموه لهذا المشروع.

وأضاف أن الجامعة تخطط للا حتفال بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها وفاء لمن عملوا في الجامعة وهذا ضمن استراتيجية منطقة عسير، وأثنى كذلك على دور أمير منطقة عسير في الاهتمام والمتابعة لمشروع الجامعة ووضع التسهيلات اللازمة لإنجازه.