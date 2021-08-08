إطلاق جائزة أمير مكة لحفظ القرآن للأيتام

وستبدأ المرحلة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الإثنين، تزامنا مع مطلع العام الهجري الجديد بينما تكون المرحلة النهائية حضوريا نهاية شهر محرم القادم.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة كافل عبدالعزيز بن داود الفايز أن هذا المحفل القرآني التنافسي يهدف للارتقاء بمستوى أبنائنا الأيتام علميًا وتربويًا، وإذكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع، وتوجيه طاقات أبنائنا المشاركين من الأيتام نحو القرآن الكريم من خلال حفظه، مما يعزز إسهام الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في دعم مسيرة التنافس في خدمة كتاب الله الكريم.
يذكر أن جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن لأيتام المملكة تأتي في نسختها الأولى، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة، وتنظمها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة.
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