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الأمن العام: غرامة كبرى أو السجن لمن يبث الشائعات حيال كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

الأمن العام: غرامة كبرى أو السجن لمن يبث الشائعات حيال كورونا

لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمن العام أنه يعاقب كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) سنوات، أو بهما معًا.

جاء ذلك في تغريدة للأمن العام على موقع تويتر، اليوم الأحد، حذر خلالها من تداول الشائعات وبثها.

شائعات: 

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة توفيق الربيعة: إنه كان يسمع دائمًا عن التحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبح وزيرًا للصحة عرف أن كثيرًا من الشائعات قاتلة.

وتابع الوزير في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد: نصيحة لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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