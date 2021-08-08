تعليم الليث يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 258 معلمًا ومعلمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1442/ 1443هـ.

وهنأ الحازمي المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، والتي اتسمت بالدقة والشفافية، وبناءً على إجراءات المفاضلة والاحتياج، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

من جانبه، أوضح مدير شؤون المعلمين عبيد بن مديني العسافي، أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ 1033 معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ258، وبنسبة 25%.

الحركة عبر نور:

وأشار العسافي إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة، كما يمكن للذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور، خلال الفترة من 1 إلى 4/ 1/ 1443هـ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.

ودعا المشمولين بالحركة إلى ضرورة إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة، والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 1443هـ في مدارسهم المنقولين إليها.

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