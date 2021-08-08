مشرفو ومديرو ووكلاء مدارس جازان يستأنفون أعمالهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - جازان

استأنف اليوم مديرو ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية بتعليم جازان أعمالهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

9481 مشرفًا ومديرًا:

واستأنف 9481 من المشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس بالإضافة لوكلاء المدراس وأعضاء الهيئة الإدارية من غير الممارسين للتعليم أعمالهم بمكاتب التعليم والمدارس التابعة لتعليم جازان بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي وذلك ضمن استعدادات تعليم جازان لبدء العام الدراسي 1443هـ، وتنفيذًا لتعليمات وزارة التعليم التي أعلنت عن عودة الدراسة إلى مسارها بعد أن انتظمت خلال أزمة كورونا عن بُعد عبر منصة مدرستي.

الاستعداد للعام الدراسي:

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي بعودة منسوبي تعليم جازان من المشرفين والإداريين في الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها والمدارس الذين انتظموا في العودة حضوريًّا للمساهمة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حاثًّا الجميع على الجد والاجتهاد وبذل المزيد في عام استثنائي سيكون حافلًا بالإنجازات.

وأكد على الجميع ضرورة العمل على تهيئة البيئة التعليمية لتحقيق عودة آمنة للطلاب والطالبات، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم التي أسهمت في إنجاح العام الدراسي السابق ونجاح عملية التعلم عن بعد عبر المنصات الافتراضية.

النظافة والتعقيم والمقررات:

وباشرت مكاتب التعليم والمدارس المختلفة أعمال النظافة والتعقيم للمدارس ومرافقها المختلفة، وترحيل المقررات الدراسية للبنين والبنات استعدادًا لعودة آمنة وبداية جادة للعام الدراسي الجديد، فيما ينتظم أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات بمدارسهم الأحد القادم، قبل عودة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا جرعتي اللقاح إلى مقاعدهم الدراسية، في الوقت الذي سيتلقى فيه طلاب المرحلة الابتدائية تعليمهم عن بعد.



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