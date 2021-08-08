عيادة لمشورة الزواج الصحي في مستشفى الملك فهد بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

فعل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي كأول مستشفى على مستوى وزارة الصحة يشرع في تفعيل هذه الخدمة افتراضيًّا، بدلًا من تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة وبهدف توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتلقيهم للخدمة افتراضيًّا بكل يسر وسهولة.

لا خطورة:

وتضمن الخدمة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي للحالات المتوافقة الزواج من دون وجود أي خطورة ويلزم حضورهم للمشورة لإشعارهم بنتائج فحص ما قبل الزواج وهي الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين سليمًا والأخر حاملًا أو مصابًا بالأنيميا أو الثلاسيميا.

التحويل الرقمي:

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي يشرع في تنفيذها إدارة المستشفى في مختلف الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول عليها افتراضيًّا ومن دون أي عناء بما تتماشى مع خطة التحول الصحي وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

فحص 589 عينة:

الجدير بالذكر أن برنامج الزواج الصحي بمركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرى فحص لعدد 589 عينة لبرنامج زواج السعوديين وفحص 230 عينة لبرنامج زواج السعوديين من غير السعوديين، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م.



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