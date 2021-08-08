شكرا لقرائتكم خبر أزمة السائقين تلوح في الأفق مع العودة للمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم مباشرة الهيئات الإدارية بمدارس التعليم العام أمس، وقرب العودة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، برزت إلى السطح مشكلة تعذر عودة السائقين من بعض الدول المحظورة، خاصة مصر والهند وباكستان، مما أربك الأسر السعودية جراء عدم رجوع سائقيها إلى المملكة.

وعبرت بعض الأسر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن معاناتها من أزمة حقيقية بسبب عدم قدرة سائقيهم على العودة.

وأظهرت أحدث إحصائية متوفرة لعدد سائقي المنازل ممن هم على رأس العمل في المملكة والتي تغطي نهاية الربع الأول من العام الحالي2021م، زيادة بمقدار53 ألف في عدد السائقين مقارنة بعددهم في الربع الرابع من 2020م.

وأشارت الإحصائية إلى زيادة في عدد السائقين بنهاية الربع الأول من2021م، دون توضيح لجنسياتهم، في حين أن تعليق السفر والقدوم من الهند كان في نهاية سبتمبر من عام 2020م بسبب تفشي فيروس كورونا وما زال ساريا حتى تاريخه، مع استثناء يسمح للمواطنين من الجنسية الهندية بالعودة لبلدهم.

ورصدت الصحيفة تساؤلات عديدة في تويتر لمواطنين يستفسرون من حساب المديرية العامة للجوازات، بأن لديهم سائقين خرجوا في إجازة للهند - أغلبهم مع بداية العطلة الصيفية - وغير قادرين على العودة للسعودية بسبب استمرار تعليق القدوم منها، ويرغبون في حلول لهذا الأمر، لا سيما مع قرب عودة طلاب المدارس والجامعات للدراسة ومع عودة الإداريات والمدرسات للمباشرة حضوريا.

وكان رد الجوازات عليهم يحيلهم لآخر إعلان للجوازات بتمديد تأشيرات الخروج والعودة للوافدين المتواجدين في الدول المعلق السفر منها لتاريخ 31 أغسطس الحالي، غير أن رد المواطنين يشير إلى أن تمديد التأشيرة لم يحل إشكالية عدم تمكن سائقيهم من العودة.

من جهته قال أحمد الدوسي من جدة إن سائقه الخاص سافر إلى الهند في منتصف رمضان خروج وعودة لمدة أربعة أشهر لكنه لم يستطع العودة للمملكة بسبب تعليق السفر من الهند، مشيرا إلى أنه يعيش في أزمة حقيقية خصوصا مع بدء عودة الهيئة الإدارية للمدارس، إذ إن زوجته تحتاج إلى سائق لتوصيلها للمدرسة صباحا والعودة بها ظهرا.

وأوضح الدوسي أنه لا يستطيع استقدام سائق من دول أخرى كالفلبين لأسباب عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك الخوف من تعليق السفر من مانيلا وخشية خوض تجربة جديدة مع السائقين.

وبحسب معلومات الصحيفة فإن بعض السائقين العالقين في الهند ويرغبون بالعودة للسعودية، وجدوا حلا غير مباشر من خلال ذهابهم للمالديف، والبقاء فيها فترة حجر صحي مدة أسبوعين ومن ثم القدوم منها للسعودية، وهو حل يكلف ما لا يقل عن 10 آلاف ريال يتحملها رب العمل السعودي.

عدد سائقي المنازل في سوق العمل السعودي

الربع الرابع من 2020م

1,936,599

الربع الأول من 2021م

1,989,741