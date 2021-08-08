«مسك الخيرية» تحتضن مبادرات وأفكار المنظمات الشبابية غير الربحية

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ويهدف البرنامج الذي ينطلق منتصف شهر أغسطس الجاري إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية عند المنظمات والمبادرات الشبابية في القطاع الثالث، وذلك خلال رحلة تمتد لثلاث أشهر تركز على التعلم وتطبيق المنهجيات الرائدة عالميا عند المنظمات غير الربحية، والتي تشكل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، مثل الوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.
وينعقد البرنامج حضوريا على مدار 13 أسبوعا، ابتداء من الجمعة المقبل عبر معسكر تدريبي يتضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية للمنظمات والمبادرات الشبابية المميزة، والجديرة بالاحتضان، والتطوير، والتمكين.
ومن المقرر دعم البرنامج للمنظمات غير الربحية من خلال مسارين، الأول منهما يحتضن المبادرات والأفكار الجديدة لتأسيس منظمات غير ربحية تخدم الشباب، والتي سيتم دعمها منذ ولادة الفكرة وصولا لانطلاقها المؤسسي وبداية عملها الفعلي بشكل مستقل ومستدام، والثاني ينصب على توسيع نطاق المنظمات القائمة حاليا والتي قد تواجه تعثرا، لرفع قدراتها وزيادة أثرها وتوجيهها لتحقيق أهدافها بعيدة المدى.
وأوضحت مدير عام التواصل المجتمعي والأبحاث ديمة آل الشيخ أن مؤسسة «مسك الخيرية» بإطلاقها لهذا البرنامج تأخذ مسارا استراتيجيا مختلفا، وتفتح أفقا جديدة في رحلة عملها؛ وذلك بتخصيص جزء من برامجها لدعم المنظمات الشبابية المجتمعية، جنبا إلى جنب مع عملها المستمر والمتواصل في دعم الشباب على مستوى فردي، وسيسهم في اكتشاف الأفكار المميزة والمنظمات الهادفة لخدمة الشباب، ورفدها بأفضل الخبرات لمساعدتها على خدمة المجتمع والعطاء، بما يسهم في تحقيق الريادة الوطنية في البرامج المبتكرة الموجهة إلى الشباب السعودي.
وعدت القطاع الثالث في المملكة قطاعا واعدا، تتضاعف مؤسساته عاما بعد آخر بفضل منظومة الدعم الحكومي الشامل لتمكين القطاع، وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي.
دعم البرنامج للمنظمات غير الربحية من خلال مسارين:
- يحتضن المبادرات والأفكار الجديدة لتأسيس منظمات غير ربحية تخدم الشباب.
- ينصب على توسيع نطاق المنظمات القائمة حاليا والتي قد تواجه تعثرا، لرفع قدراتها وزيادة أثرها.
محاور البرنامج:
- الوضوح الاستراتيجي
- الاستدامة المالية
- التواصل
- قياس الأثر
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