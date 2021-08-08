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اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ /١٤٤٣هـ .
وفي التفاصيل، هنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، والتي اتسمت بالدقة والشفافية، وبناءً على إجراءات المفاضلة والاحتياج، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.
من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد بن مديني العسافي، أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٠٣٣ معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ ٢٥٨، وبنسبة ٢٥ % .
وأشار "العسافي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة، كما يمكن للذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور، خلال الفترة من ١ إلى ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.
ودعا المشمولين بالحركة، إلى ضرورة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من مدارسهم التي كانوا يعملون بها، والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد ١٤ / ١ / ١٤٤٣هـ في مدارسهم المنقولين إليها.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 10:08 PM
"الحازمي" هنأهم بتحقيق رغباتهم وثمَّن جهود القائمين على الحركة"تعليم الليث" يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 258 معلمًا ومعلمة
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ /١٤٤٣هـ .
وفي التفاصيل، هنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، والتي اتسمت بالدقة والشفافية، وبناءً على إجراءات المفاضلة والاحتياج، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.
من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد بن مديني العسافي، أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٠٣٣ معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ ٢٥٨، وبنسبة ٢٥ % .
وأشار "العسافي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة، كما يمكن للذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور، خلال الفترة من ١ إلى ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.
ودعا المشمولين بالحركة، إلى ضرورة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من مدارسهم التي كانوا يعملون بها، والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد ١٤ / ١ / ١٤٤٣هـ في مدارسهم المنقولين إليها.
، "تعليم الليث" يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 258 معلمًا ومعلمة ،
المصدر : الخليج 365
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