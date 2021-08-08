- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - دشنت جامعة جازان 17 مركزًا متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.
وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).
وبيّن أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزًا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 10:03 PMجامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة
دشنت جامعة جازان 17 مركزًا متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.
وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).
وبيّن أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزًا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.
، جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.