محمد بن مسعود - الدمام - سجلت المملكة المتحدة 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,069,362 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,320. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 10:06 PM بريطانيا تسجّل 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا تسجّل 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت المملكة المتحدة 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,069,362 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,320. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا تسجّل 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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