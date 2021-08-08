- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت السلطات الليبية، اليوم "الأحد"، 10 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.
أوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، عثر على مقبرة جديدة وانتشلت فرق الهيئة منها 10 جثث مجهولة الهوية.
وأعلنت الهيئة قبل أيام قليلة عن عثورها على 12 جثة في مقبرتين جماعيتين في ترهونة، وعثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.
بالصور.. السلطات الليبية تعثر على 10 جثث في مقبرة جماعية بترهونةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-08
كشفت السلطات الليبية، اليوم "الأحد"، 10 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.
أوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، عثر على مقبرة جديدة وانتشلت فرق الهيئة منها 10 جثث مجهولة الهوية.
وأعلنت الهيئة قبل أيام قليلة عن عثورها على 12 جثة في مقبرتين جماعيتين في ترهونة، وعثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
07:27 PM
جميعها مجهولة الهوية
كشفت السلطات الليبية، اليوم "الأحد"، 10 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.
أوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، عثر على مقبرة جديدة وانتشلت فرق الهيئة منها 10 جثث مجهولة الهوية.
وأعلنت الهيئة قبل أيام قليلة عن عثورها على 12 جثة في مقبرتين جماعيتين في ترهونة، وعثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.
، بالصور.. السلطات الليبية تعثر على 10 جثث في مقبرة جماعية بترهونة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. السلطات الليبية تعثر على 10 جثث في مقبرة جماعية بترهونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.