العراق يدعو ولي العهد السعودي إلى قمة قادة دول الجوار

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

وصل إلى الرياض مساء الأحد وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين في زيارة إلى المملكة، يسلم خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعوة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لحضور قمة قادة دول الجوار في بغداد، في نهاية الشهر الجاري.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية " استقبل بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وتتوقع مصادر دبلوماسية في الرياض تحدثت إلى وكالة الأنباء الألمانية أن تستضيف العاصمة العراقية القمة في 28 أو 29 أغسطس (آب) الجاري.

ويسعى العراق لاحتضان قمة تضم 10 دول من دول الجوار بالإضافة إلى دول أوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإمارات، ومصر، وقطر.

وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، خاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي .