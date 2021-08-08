شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع تأهيل سبختي «الطرفية» و«غويمض» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم، للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعين وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعددًا من الجمعيات البيئية المتخصصة.

حيث سيتضمن مشروع التأهيل عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والقدرة على تحمل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.

كما سيتم استزراع المركز زراعة عدد من الأشجار المحلية ذات القدرة على تحمل الملوحة العالية والتي يمكن استخدامها في عمليات التشجير بمحيط السبخات المالحة مثل أشجار الأثل والطرفا والغاف الخليجي وبعض الأنواع من أشجار الأكاسيا حيث سيكون هذا المشروع نموذجًا يمكن تعميمه على السبخات والبيئات المشابهة في باقي مناطق المملكة.