شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تكليف سيدتين مساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً إداريا بتكليف سيدتين مساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين للمرة الأولى

وجاء تعيين د. فاطمة بنت زيد الرشود، مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف ومستشار الرئيس العام، و د. العنود بنت خالد العبود، مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، مواكبة لتمكين المرأة

كما تم تعيين د. سعد بم محمد المحيميد، مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين، ود. محمد بن أحمد الخضيري، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

وقال الرئيس العام خلال اللقاء الإعلامي لإعلان (هيكلة الرئاسة الجديدة لعام ١٤٤٣هـ) : أمامنا رؤية بلادنا ٢٠٣٠ ورؤية الرئاسة ٢٠٢٤ في التطوير والتجديد لفتح آفاق جديدة للشباب لضخ الدماء والتطوير المستمر وتمكين المرأة والتقانة والرقمنة، بالإضافة إلى موكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.

ودأبت الرئاسة على الاعتناء بالشباب واليوم يتجاوز عددهم ٩٥٪ من الموظفين في كافة التخصصات، والمرأة لها قصة نجاح نقف عندها بشكل متأمل.