شهادة جديدة حول ترامب وهزيمته بالانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول أمريكي سابق أن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس ضغوطاً مكثفة لإلغاء هزيمته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة من فترة رئاسته.

جاء ذلك في شهادة جيفري روزن الذي تولى في السابق منصب القائم بعمل وزير العدل، أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لما ذكره عضو ديمقراطي كبير في المجلس، الأحد.



وقال النائب ديك دوربن رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لشبكة (سي.إن.إن) إن روزن أدلى بشهادة "لا تقدر بثمن" خلال جلسة مغلقة على مدى سبع ساعات السبت، تحدث خلالها عن سعي ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات.

ووفقا لدوربن، شهد روزن بأن ترامب ضغط عليه مباشرة ليؤكد كذبا أن استمرار التحقيقات في تزوير الانتخابات يلقي بظلال من الشك على فوز الرئيس جو بايدن.

وعن ضغوط ترامب على روزن، قال دوربن: "كان ذلك حقيقيا. حقيقي جدا. وكان محددا للغاية... الرئيس السابق لا يتمتع بالحصافة عندما يريد شيئا".

وأشاد دوربن، وهو ديمقراطي من إلينوي، بروزن المحافظ لتعاونه الطوعي مع تحقيق اللجنة المستمر في تصرفات ترامب بعد الانتخابات.

وجاءت شهادة روزن بعد أسبوع من إصدار لجنة بمجلس النواب وثائق لوزارة العدل تظهر أن ترامب حث كبار المسؤولين العام الماضي على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية تمثل "فسادا".

وأوضح دوربن في المقابلة أن اللجنة القضائية تريد أيضا الحصول على شهادة من الوزير السابق بيل بار، الذي حل محله روزن خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب.

كان بار قد استقال من منصبه في ديسمبر كانون الأول، بعد وقت قصير من تأكيد الهيئة الانتخابية خسارة ترامب أمام بايدن.

يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس الأمريكي السابق الإثنين مؤخرا، بالكشف عن أدلة جديدة "قاطعة" تؤكد وقوع انتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال ترامب في بيان: "هناك أدلة هامة وقاطعة تؤكد على أن الانتخابات قد تم تقويضها، بسبب التزوير والمخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل. الكثير من هذا معروف بالفعل، وسيتم الكشف عن أدلة جديدة في المستقبل القريب".

وعقب الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم ترامب الديمقراطيين بـ"الخداع" في التصويت لسرقة الرئاسة منه، مؤكدا أن الانتخابات هذه أكثر السباقات الرئاسية ضراوة في ذاكرة التاريخ الحديث.

وسعى ترامب إلى تقويض فوز جو بايدن من خلال الترويج لمزاعم لا أساس لها حول تعرض عملية التصويت للاحتيال ومحاولته ممارسة ضغوط على نواب الولايات لدعم قوائم بديلة من الناخبين.