وزير الصحة: كثير من الشائعات قاتلة ونصيحة لا تسمع لها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الصحة توفيق الربيعة: إنه كان يسمع دائمًا عن التحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبح وزيرًا للصحة عرف أن كثيرًا من الشائعات قاتلة.

شائعات:

وتابع الوزير في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد: نصيحة لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (731) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (620) حالة، كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (533516) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (514982) حالة.

مخاطر كورونا على صغار السن:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيرًا إلى أن المتحور دلتا” أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه.

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