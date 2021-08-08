النيابة: عدم تحصين الطفل إهمال يرقى للمُساءلة القانونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت النيابة العامة على حق الطفل في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض والأوبئة.

مساءلة قانونية:

وأكدت النيابة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية.

ولفتت إلى أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أما الإهمال فيعني عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، سواء الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

إيذاء وإهمال:

وتابعت النيابة أنه يعد إيذاء أو إهمالًا للطفل عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، ولذلك يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته بحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.



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