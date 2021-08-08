أسباب الارتفاع القوي لأرباح أرامكو في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف النائب الأعلى المكلف للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، زياد المرشد، عن أسباب الارتفاع القوي لأرباح الشركة في الربع الثاني.

وأوضح المرشد، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، أن أرامكو تحمل أعلى تصنيف مستقل بين جميع شركات النفط العالمية التي تصنفها وكالة فيتش.

كما شدد المرشد على أن نسبة الدين لدى الشركة لا تزال منخفضة مقارنة بالشركات الكبرى على الرغم من ارتفاع اقتراض الشركة مؤخرًا.

تميّز الأرباح:

وحول ما يميز النتائج النصف سنوية والربع الثاني لهذا العام، قال المرشد: إن صافي دخل أرامكو السعودية بلغ 95.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة مع 24.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020.

وأضاف أنه برغم خفض الإنتاج، فقد بلغ صافي الدخل 177 مليار ريال للنصف الأول من عام 2021، وهو أكثر من الضعف مقارنة مع 87.1 مليار ريال في النصف الأول في عام 2020.

واعتبر أن الزيادة في الفترتين ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسين هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك ضمن نتائج مجموعة أرامكو.

فيتش:

وبشأن وجهة النظر حيال، تقييم فيتش الذي عدّل نظرته للشركة من سلبية إلى مستقرة، قال المرشد: إن تعديل فيتش لنظرتها لتصنيف أرامكو السعودية من “سلبية” إلى “مستقرة” يأتي بعد تغيير فيتش الأخير في النظرة على المستوى السيادي للمملكة.

وذكر أن أرامكو تمتلك أعلى تصنيف مستقل بين جميع شركات النفط العالمية التي تصنفها وكالة فيتش. وتُصدر وكالة فيتش تصنيفًا على المستوى الوطني يتضمن ترتيبًا لمدى الجدارة الائتمانية للمُصدّرين داخل بلد معين.

وقال: إنه “لا شك أن المركز المالي القوي لأرامكو السعودية، وربحيتها ونطاق أعمالها الضخم، جميعها تضع أرامكو السعودية على رأس تصنيف فيتش على المستوى الوطني”.

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