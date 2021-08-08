استشاري: لقاحات كورونا في السعودية فعالة ضد الفيروس وتحوراته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية، الدكتور عارف العمري، أهمية الحرص على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

دلتا الأسرع انتشارًا:

وقال العمري خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن المتحور دلتا يعد الأسرع انتشارًا وله أضرار كبيرة على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، مضيفًا أن اللقاحات التي يتم إعطاؤها في المملكة آمنة وفعالة ضد الفيروس وسلالاته المتحورة.

4 متحورات:

وتابع أنه يوجد حتى الآن 4 متحورات معروفة منذ بداية الجائحة حتى الآن، وهما دلتا وألفا وميتا وجاما.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

تحصين الفئة العمرية من 12- 18:

وبدأت وزارة الصحة في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

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