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جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا

لا تستدعي حجزًا مسبقًا

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت جامعة جازان 17 مركزاً متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.

أماكن المراكز: 

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).

لا حجز مسبق: 

وبين أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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