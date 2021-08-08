السديس يصدر قرارًا بهيكلة وكالة التفويج وإدارة الحشود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بهيكلة وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود.

وجاء قرار إعادة الهيكلة على النحو التالي:

1- الإدارة العامة للحشود

– المدير العام: المهندس نزار بن حمزة علاء الدين.

– مساعد المدير العام: المهندس ريان بن عبدالكريم سقطي.

– إدارة تخطيط الحشود

مدير الإدارة: المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان.

وكيل الإدارة: المهندس رياض بن عبيد الحازمي.

– إدارة الإرشاد المكاني

مدير الإدارة: حسان بن الله بن محمد.

وكيل الإدارة: المهندس معن بن فؤاد قاروت.

2- الإدارة العامة للتفويج

– المدير العام: عبدالحفيظ بن بريك الثبيتي.

– مساعد المدير العام: عمر بن سليمان المحمادي.

– مساعد ثانٍ للمدير العام: طارق بن صالح المالكي.

– إدارة تفويج المصلين

مدير الإدارة: خلف بن نجر العتيبي.

وكيل الإدارة: سامي بن سعد السويهري.

– إدارة تفويج المعتمرين

مدير الإدارة بالإضافة إلى عمله: الأستاذ أيمن بن مصطفى فلمبان.

وكيل الإدارة: سعد بن سعود الدعدي.

وجاء هذا القرار لما يشهده الحرمان الشريفان من زيادة في أعداد المصلين والمعتمرين، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.

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