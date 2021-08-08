جامعة حفر الباطن : الدراسة حضورية بشرط التحصين والكمامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة حفر الباطن أن الدراسة ستكون حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ في مقر الجامعة الرئيس وفروعها كافة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت ضرورة إبراز تطبيق “توكلنا” عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين؛ كونه شرطًا أساسيًّا، داعية جميع منسوبيها غير المحصنين إلى سرعة الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الجامعي في 29 أغسطس 2021م.

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الثانية:

وكانت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أعلنت اليوم عن نتائج قبول الدفعة الثانية – من داخل المحافظة- للعام الجامعي 1443هـ، ودعت العمادة الطلاب المقبولين إلى الدخول للنظام لتأكيد القبول وإكمال الإجراءات وذلك حتى يوم الثلاثاء 2 محرم 1443هـ الساعة 12 ظهرًا.

إجراءات القبول إلكترونية:

ومن المقرر أن يبدأ إعلان القبول للدفعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس، ويستمر حتى يوم 14 أغسطس، وهو تاريخ إغلاق القبول على أن يبدأ العام الجامعي الجديد يوم 29 أغسطس 2021 بحسب التقويم الدراسي الجديد.

الاستعلام عن حالة القبول:

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد نشرت أمس صورة توضح أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب الجديد وعلقت عليها بالقول: يمكنك من خلال هذه الأيقونة استعراض حالة طلبك بعد إعلان كل دفعة.

وتابعت أنه يمكن إكمال إجراءات القبول الإلكترونية في حال حصول الطالب على “قبول مشروط” في أحد الرغبات التي قام باختيارها.

الجدول الزمني للقبول:

وكانت جامعة حفر الباطن، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أعلنت عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443هـ.

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