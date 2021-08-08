مركز الفلك الدولي : غرة محرم 1443 الثلاثاء 10 أغسطس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 10/8/2021 هو غرة شهر محرم 1443 وفقًا للحسابات الفلكية واستنادًا إلى تعذر رؤية الهلال اليوم في العديد من الدول من بينها السعودية.

رؤية هلال محرم 1443 غير ممكنة

وقال المركز إن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الأحد 08 أغسطس 2021 الساعة 13:50 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله مشيرًا إلى أن رؤية الهلال اليوم الأحد غير ممكنة سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال أو بسبب قربه من الأفق.

وأعلن المركز تعذر رؤية هلال شهر محرم مساء اليوم الأحد من مرصدي سدير وتمير؛ متوقعًا أن يكون يوم الثلاثاء 10 أغسطس هو بداية شهر محرم في كل من السعودية والمغرب وموريتانيا وبروناي وباكستان وإيران.

بيان مرصد المجمعة حول تحري هلال محرم 1443

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة قال في بيان له اليوم إنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب في مكة المكرمة الساعة 6:55 ويغرب الهلال الساعة 7:10، أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:37 عند درجة 288 وسيغرب الهلال الساعة 6:51 عند درجة 292 أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 14 دقيقة بارتفاع 3.14 درجة واستطالة 4.8 درجة.

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