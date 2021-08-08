بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعزيزًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها؛ بدأت أمس السبت 28 ذو الحجة 1442هـ أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة، وذلك بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

صيانة الكعبة المشرفة

من جهته أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن أعمال الصيانة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للعناية ببيت الله الحرام، مؤكدًا معاليه أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف على تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملين على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات العالمية تنفيذًا لتوجيهات الحكومة أيدها الله.

مشاريع خادم الحرمين الشريفين

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ إنشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، بالإضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها.

علمًا بأن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانة الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة والتي تمت في شوال 1440هـ، يونيو 2019م.

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