جامعة الأميرة نورة تدعم أصحاب المشاريع الريادية

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ويهدف البرنامج إلى إكساب رائدات الأعمال معرفة بالمهارات اللازمة لبناء مشاريع ريادية ناجحة، وتنمية فكر التميز والتفرد للمشاريع الريادية، مع تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع، مستهدفا حتى الآن نحو 40 طالبة من طالبات الجامعة، ممن يمتلكن أفكار مشاريع لازالت في طور النمو، لتطوير ودعم تلك المشاريع وإظهارها على أرض الواقع.
كما يتضمن البرنامج حزمة من ورش العمل من أبرزها: الإدارة المالية إدارة التدفقات ووضع الميزانية، وبناء الموقع الالكتروني، ودراسة الجدوى، وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
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