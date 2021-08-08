«قياس» يتيح القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية

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وبين المركز أن اختبار القدرة المعرفية «الفترة الأولى» سيقام في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر، كما سيبدأ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية «للفترة الثانية» في 6 سبتمبر المقبل، حيث يكفل المقياس تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، وبما يؤدي إلى قياس المهارات وتحسين جودتها وكفاءتها وزيادة مساهمتها في تحقيق الجودة، وتكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويقدم الاختبار مقياسا علميا دقيقا يحقق العدالة بين المتقدمين للترقية والتوظيف، كما تساعد نتائجه في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.
الاختبار يقيس 4 قدرات رئيسة:
- القدرة الكمية (Numerical Ability)
- القدرة الاستدلالية (Logical Reasoning)
- القدرة المكانية (Spatial Ability)
- القدرة اللفظية (Verbal Ability)
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