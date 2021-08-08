شكرا لقرائتكم خبر تثقيف 92 أسرة بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أخيرا، البرنامج التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 1442هـ، على مدار ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي، حيث استهدف البرنامج 92 أسرة لتحقيق الوعي الصحي والاجتماعي بأضرار المخدرات ومخاطرها وسبل الوقاية منها. وجاءت أهداف البرنامج من خلال المخرجات التي أعدت وفق منهجية علمية وبإشراف مجموعة من المختصين والأكاديميين لتحقيق الفائدة المأمولة منها على كافة أفراد الأسرة وبما يتوافق مع اختصاصات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام برفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات. أهداف البرنامج :





إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج بالتثقيف والإرشاد الأسري.



بث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة.



توضيح العلامات التي يتسم بها البعض قبل الوقوع بتعاطي المخدرات.



كيفية التعامل مع الأبناء ومتطلبات التنشئة الأسرية السليمة.



التثقيف بطرق وأساليب تنمية الذات وزرع قناعات رفض التعاطي.



كانت هذه تفاصيل خبر تثقيف 92 أسرة بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.