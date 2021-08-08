مبادرة لربط أعمال المواهب الفنية السعودية بالعلامات التجارية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت دار المزادات الفنية «اوك - آرت» المنصة المتخصصة في دعم الفن الناشئ حول العالم، مبادرة فنية بالتعاون مع السعودية مريم مصلي، تعنى بإبراز وبيع الأعمال الفنية المختلفة لعدد من الفنانين السعوديين الواعدين، وإشراكها في مزاد فني الكتروني علني يصل لمختلف الدول ومحبي ومتذوقي الفن.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الاعتراف بالمملكة كبلد يزخر بالمواهب الإبداعية الشابة، إذ تربط المبادرة بين الشباب المبدع محليا والعلامات التجارية والشركات العالمية، بما يصور بدقة الأعمال والعناصر الفنية السعودية.

وأوضحت المنسقة مريم مصلي، أن فتح المجال للشباب السعودي المبدع من أجل أن يعبروا عن أعمالهم الفنية بأنفسهم دون الآخرين أمر مهم للغاية في تغيير المشهد الثقافي داخل المملكة التي تشهد تطورات عصرية. وتعد بمثابة موطن لهؤلاء الفنانين يمكنهم من خلاله المساهمة بشكل كبير في تعزيز ازدهار الحركة الفنية، إضافة إلى أنهم فخورون بتراثهم الثقافي ويتطلعون بحماس إلى تجربة حدود التعبير عن الذات داخل بلد معروف بقيمه المحافظة.

وأشارت إلى أن فكرة المبادرة تترجم إيماننا وثقتنا بأن السعودية تمتلك عددا من المواهب والثروات البشرية الخفية التي يجب إطلاقها وإعطاؤها الفرصة للتطور، مضيفة أن السعودية باستطاعتها أن تكون على الخريطة العالمية في مجال الفن التشكيلي، لأن لديها فنانين قادرين وموهوبين ويمكنهم دعم هذا الفن عالميا.

وتابعت «ولطالما تميزت الأعمال الفنية السعودية بالألوان والأنماط والزخرفة والخط الإسلامي المفصل، وهي حرفة كان ينظر لها على أنها هواية أكثر منها مصدر رزق.

ولذلك يعد هؤلاء الفنانون روادا في هذا القطاع المزدهر الذي لم يقبله المجتمع كمصدر رزق أساسي. غير أنه في السنوات الأخيرة زاد مستوى الدعم والرعاية للفن السعودي، ولذلك نحن متحمسون للغاية من أجل الترحيب بأسماء هؤلاء الفنانين على قائمة منصة اوك-آرت».

وأشارت مصلي إلى أن هذه الكوكبة المتميزة من الفنانين تعمل في تخصصات متنوعة، في حين ينظر بعض هؤلاء الفنانين إلى أعمالهم الفنية على أنها وسيلة للعلاج والانخراط في شتى التعبيرات العاطفية، مثل الرقص، بينما يعمل الآخرون بنشاط من أجل فحص العوامل الديناميكية الثقافية والسياسية المتغيرة داخل المملكة، والتعبير عن آرائهم حول القضايا المتعلقة بالجنسين والقضايا الدينية.

وتعليقا على ذلك قالت ناتاشا أرسلان «يسعدني أن يستضيف اوك-آرت أول مزاد للأعمال السعودية، وأعتبر هذه التجربة رائعة وتعكس التقارب بين الأعمال التقليدية والرائدة التي يقدمها الشباب السعودي الواعد».

تخصصات الفنانين السعوديين:

