القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول، أمرين ملكيين يقضيان بإعفاء المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور محمد الجاسر من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.