أمير مكة يطلع على استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال استقباله في الإمارة بجدة أمس، مدير إدارة تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلبة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وشمل التقرير تفصيلا عن الأعمال التي قدمتها إدارة تعليم المنطقة، المشتملة على تنفيذ برنامج تأهيل القيادات بواقع 4360 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل، إلى جانب تقديم خدمات رعاية المستفيدين لـ 27236 زائرا وزائرة، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجا تدريبيا، مستهدفا 1756منسقا ومنسقة، إضافة إلى تصميم برنامج الكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتعزيز الرسالة الإعلامية لتعليم مكة في المناسبات الوطنية بتفعيل أضخم شاشة عملاقة بطريق مكة جدة، وتصدر تعليم مكة الترند الأول على مستوى المملكة في 10 حملات إعلامية، بجانب تفعيل المنظومة الالكترونية وبوابة لأجلكم والأيقونة الالكترونية.

وأطلقت الإدارة مبادرة المركز الصيفي الافتراضي لدعم مهارات الفهم القرائي لطلاب طالبات المرحلة الابتدائية، وتحقيق إنجازات على المستوى الوطني والدولي.

كما نفذت مبادرة «بادر الوطنية» بواقع 91640، وتنفيذ مبادرة التخاطب المنزلي لتأهيل الآباء والأمهات لتدريب أبنائهم من ذوي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة نفحة عطاء التطوعية، وإصدار دليل الأسرة لحماية الأبناء من التنمر، والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2021، وإقامة مهرجان الطفل التقني، ومبادرة أسرتي ومدرستي، وتطبيق مبادرة الهندرة، وبرمجة 80 مشروعا مدرسيا يخدم 33660 طالبا و41220 طالبة.

وثمن مدير تعليم مكة دعم واهتمام أمير المنطقة للتعليم في المنطقة، الذي يعد امتدادا لدعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير جميع السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

التقرير اشتمل على:







15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية.



3480 اعتمادا عبر بياناتي الوظيفية



91714 اعتمادا عبر نظام فارس.



إغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل.



1538 قائدا وقائدة تلقوا برامج تدريبية «بيئة تعليمية آمنة».



12 برنامجا تدريبيا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام.



تصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين استفاد منها: