، عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد ،

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قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.
وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.
ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:56 PM
الانفجار أسفر عن إصابة 12 بينهم 4 مدنيينعبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد
قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.
وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.
ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
، عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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