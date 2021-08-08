محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1787) دراجة آلية مخالفة". جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:22 PM "المرور" يضبط 1787 دراجة آلية مخالفة في حملته الميدانية "المرور" يضبط 1787 دراجة آلية مخالفة في حملته الميدانية أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1787) دراجة آلية مخالفة". جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، "المرور" يضبط 1787 دراجة آلية مخالفة في حملته الميدانية ،

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