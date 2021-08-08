- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
اعتمد مدير عام تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.
وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور".
فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.
وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:19 PM
الاستعلام بالدخول في نظام "نور"مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات
اعتمد مدير عام تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.
وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور".
فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.
وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.
، مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.