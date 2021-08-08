، مركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
زار فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعَين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.
وسيتضمن مشروع التأهيل عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.
كما سيتم بالمركز استزراع عدد من الأشجار المحلية ذات القدرة على تحمل الملوحة العالية، التي يمكن استخدامها في عمليات التشجير بمحيط السبخات المالحة، مثل أشجار الأثل والطرفا والغاف الخليجي، وبعض الأنواع من أشجار الأكاسيا. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجًا يمكن تعميمه على السبخات والبيئات المشابهة في باقي مناطق المملكة.
يُشار إلى أن مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتبنى العديد من المشاريع والبرامج لإعادة تأهيل أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى العديد من مشاريع التشجير.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:18 PM
بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصةمركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم
زار فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعَين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.
وسيتضمن مشروع التأهيل عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.
كما سيتم بالمركز استزراع عدد من الأشجار المحلية ذات القدرة على تحمل الملوحة العالية، التي يمكن استخدامها في عمليات التشجير بمحيط السبخات المالحة، مثل أشجار الأثل والطرفا والغاف الخليجي، وبعض الأنواع من أشجار الأكاسيا. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجًا يمكن تعميمه على السبخات والبيئات المشابهة في باقي مناطق المملكة.
يُشار إلى أن مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتبنى العديد من المشاريع والبرامج لإعادة تأهيل أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى العديد من مشاريع التشجير.
، مركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.