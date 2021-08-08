شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح شرط ضروري للسماح بعودة العمالة المنزلية المحصنة بلقاح سينوفارم "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الجديد لم يتم الاعتراف به داخل المملكة.

وأضافت أن المقيمين أو العمالة المنزلية ومن لديهم فيزا للعمل في المملكة يتحتم عليهم أخذ جرعة منشطة من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة حتى يسمح بعودتهم للمملكة، وذلك وفقا لـ"العربية".

وبينت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر واسترازينيكا وجونسون آند جونسون، ومودرنا.