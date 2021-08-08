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"الصحة" توضح شرط ضروري للسماح بعودة العمالة المنزلية المحصنة بلقاح سينوفارم "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن لقاح سينوفارم المضاد لفيروس الجديد لم يتم الاعتراف به داخل المملكة.

وأضافت أن المقيمين أو العمالة المنزلية ومن لديهم فيزا للعمل في المملكة يتحتم عليهم أخذ جرعة منشطة من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة حتى يسمح بعودتهم للمملكة، وذلك وفقا لـ"العربية".

وبينت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر واسترازينيكا وجونسون آند جونسون، ومودرنا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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