شكرا لمتابعة خبر عن الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج على صور متداولة من حفلة عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وقال أحمد الفراج:"نشر صور من حفلة عيد ميلاد أوباما ثم تم حذف صور الحفلة؛ كان من المفترض أن يحضرها ٥٠٠ شخص ثم بعد الضغوط الشعبية في السوشال ميديا تم قصرها على عدد أقل".

وتساءل أحمد الفراج، قائلا:" هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم".

وكانت حفلة عيد ميلاد باراك أوباما الـ60 أثارت انتقادات كثيرة من قبل الجمهوريين الذين يأخذون عليه إقامة فعالية كبيرة وسط تفش جديد لوباء كورونا.