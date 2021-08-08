شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "البلدية والقروية" يكشف عن سبب منع العمل في قاعات الأفراح "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، عن سبب منع العمل في قاعات الأفراح.

وقال سيف السويلم، إن استمرار منع العمل في قاعات الأفراح، يهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع، مبينا أنه من الصعب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي خلال هذه المحافل.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت المختلفة، مبينا أن القرار يشمل دخول محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.