شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام يهنئ الأمير تركي بن محمد بمولوده الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هنأ الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على مولوده الجديد الأمير "محمد".

وكتب على حسابه بموقع تويتر :"مبروك لأخي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على المولود الامير محمد يتربى في عزك".

وتابع :"يارب أسأل الله العظيم أن ينبته نباتاً حسناً وأن يقر عينكم فيه ويجعله لكم من مواليد السعادة ألف ألف مبروك".

ولقت تغريدة الأمير سطام تفاعلا كبيرا من متابعيه، وقدموا التهاني للأمير تركي بن محمد، سائلين الله أن يجعله من صالح الذرية.