شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إجراءات جديدة للعيادات المدرسية في جميع مدارس المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفعت وزارة التعليم الجاهزية التامة للعيادات المدرسية في جميع المدارس في المملكة، وإمدادها بالامدادات الأساسية وجميع الاحتياجات الأساسية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

كما وضعت إجراءات جديدة للعيادات المدرسية، فضلا عن تحديد الاحتياجات الأساسية للمدارس من كمامات ومعقمات، وكذلك بدء عملية التعقيم للفصول الدراسية والممرات، فضلا عن عمل برنامج توعوي للمعلمين والطلاب داخل المدارس، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية".

يذكر أن وزارة الصحة شددت على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والإسراع بأخذ اللقاح قبل البدء بالدراسة، فيما ذكرت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الطلاب المصابون بأمراض مزمنة سوف يتم التعامل معهم كغير المحصّنين وستكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي.

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