شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق": بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، عن موعد الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية.

وقال "الزعاق" عبر حسابه على "تويتر": "12يوم فقط تفصلنا عن موسم سهيل.. فنحن الآن في آخر نجوم القيظ المسمى بالكليبين والذي يقال فيه لاطلع الكليبين خذ الحفنه من المدين".

وأضاف: "بعد 24 يوماً يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلي وبعد 64 يوماً يدخل علينا ألطف وأنعم وأجمل مواسم السنة (الوسم)".