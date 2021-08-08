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"الزعاق": بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، عن موعد الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية.

وقال "الزعاق" عبر حسابه على "تويتر": "12يوم فقط تفصلنا عن موسم سهيل.. فنحن الآن في آخر نجوم القيظ المسمى بالكليبين والذي يقال فيه لاطلع الكليبين خذ الحفنه من المدين".

وأضاف: "بعد 24 يوماً يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلي وبعد 64 يوماً يدخل علينا ألطف وأنعم وأجمل مواسم السنة (الوسم)".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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