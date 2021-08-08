الإطاحة بـ8 مواطنين ومقيمين في الرياض ارتكبوا جرائم النصب والاحتيال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية،

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا عدد من الجرائم ، تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونهم مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لايداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين، واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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