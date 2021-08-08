«أبشر أعمال».. 10 خدمات يمكن الاستفادة منها عبر المنصة

الرياض - محمد عبدالله - قالت منصة أبشر أعمال، إن هناك 10 خدمات يمكن للمستخدمين الاستفادة بها ومن خدماتها عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح تطبيق أبشر أعمال، أن الخدمات التي توفرها المنصة للمستخدمين تتضمن عددًا من الخدمات الحكومية تتمثل في التالي:

- إصدار إقامة ( تمكن من إصدار الإقامة للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك)

- تجديد إقامة (تمكن من تجديد الإقامة للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك)

- نقل الخدمات (تمكن من نقل الخدمات إلى منشأة المشترك بعد الموافقة الآلية من وزارة العمل).

- تعديل مهنة (تمكن من تعديل المهنة للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك بعد الموافقة الآلية من وزارة العمل).

- إصدار تأشيرة الخروج والعودة (تمكن من إصدار تأشيرة الخروج والعودة بنوعيها المتعدد والمفرد للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك)

- إلغاء تأشيرة خروج وعودة (تمكن من إلغاء تأشيرة الخروج و العودة للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك).

- إصدار تأشيرة خروج نهائي (تمكن من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك)

- إلغاء تأشيرة خروج نهائي (تمكن من إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للمكفولين المسجلين ضمن منشأة المشترك).

- تفاويض استخدام أبشر أعمال ( تمكن المشترك من تفويض الآخرين لتنفيذ الخدمات بالنيابة عنه خلال فترة يتم تحدديها من قبله).

- خدمات التوصيل للوثائق (تمكن من طلب توصيل الوثائق التي تم عمل إجراء عليها من خلال أبشر حسب متطلبات و اشتراطات القطاع المقدم للخدمة و بأجور توصيل).

آلية التسجيل والاشتراك

وأوضحت منصة أبشر أعمال، في معرض ردّها على استفسارات المستحدمين من خلال حسابها الإلكتروين الرسمي الموثق عبر موقع "تويتر"، أن هناك شرائح وباقات، موضحة أن كل باقة لها اجور اشتراك خاصة حسب عدد العمالة، وليست مثل بعضها.

وأضافت أبشر أعمال، أنه يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي يمكن الوصول له من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي (من هنا).

وأشارت أبشر، إلى أنه لإنشاء حساب في منصة أبشر أعمال يجب الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر واختيار القسم الخاص بالأعمال، والقيام باتباع الخطوات التالية:

- توجه لصندوق المعلومات مين الشاشة في حال استخدام اللغة العربية، وعلى يسار الشاشة في حال استخدام اللغة الإنجليزية.

- اضغط على خيار مستخدم جديد

- ستظهر رسالة للتأكد من وجود حساب شخصي، وفي حال عدم وجود حساب يتم الضغط على كلمة اضغط هنا، وذلك للانتقال إلى صفحة التسجيل.

- قم بملء المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

- اتبع التعليمات التي يطلبها الموقع للانتهاء من التسجيل.

- النقر على مربع الإقرار بالموافقة على شروط السياسة والاستخدام.

- اضغط على مربع “التالي” وإكمال باقي خطوات التسجيل وبهذا يكون قد تم إنشاء حساب أبشر أعمال.

- ستظهر شاشة جديدة تحتوي باقة ترحيبية للتعريف بالخدمات التي تقدمها المنصة، والتي يمكن الاستفادة منها مجاناً لمدة 14 يوماً، وبعدها يجب دفع الاشتراك السنوي المطلوب حسب نوع الشركة.

وأوضحت أبشر أعمال، أنه بعد انتهاء الفترة المجانية للاشتراك في خدمات أبشر أعمال يجب دفع المبلغ السنوي للاستفادة من الخدمات، ويتم ذلك عبر القنوات البنكية.

تحميل أبشر أعمال

وبينّت منصة أبشر أعمال، من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع "تويتر"، أنه يمكن الاستفادة الآن من خدماتها عبر تطبيقها الذكي الموجود بالمتاجر الإلكتروني والذي يمكن تحميه على الهاتف الشخصي من خلال الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف وأجهزة آبل يمكن تحميل تطبيق أبشر أعمال من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندرويد يمكن تحميل تطبيق أبشر أعمال من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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