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ضبط 1372 مخالفة لأنظمة العمل في عسير خلال يوليو

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الرياض - محمد عبدالله - نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير خلال شهر يوليو الماضي 6772 جولة على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس ، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 1372 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 649 مخالفة للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما تم توجيه 4751 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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