«توكلنا» يكشف طريقة تعريف رقم الجوال لغير المسجلين في «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - قال تطبيق توكلنا، إنه يجب ربط رقم الهاتف بمنصة أبشر قبل التسجيل في التطبيق، موضحًا طريقة تعريف الرقم بالاستعانة بأحد مستخدمي أبشر.

وأشار التطبيق، في تغريدة سابقة عبر حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع «تويتر»، إلى أن من ليس لديه حساب في أبشر عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر، من خلال خدمة في أبشر باسم "تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا" بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بالتطبيق.

وأوضح توكلنا، أنه يجب أولًا الدخول إلى تطبيق أبشر وإدخال البيانات في خانة تسجيل الدخول، ثم التوجه إلى خدماتي وبعدها اختيار خدمة تعريف رقم الجوار لتطبيق توكلنا، وأخيرًا تعبئة الحقول المطلوبة.

أبشر أفراد تحميل

وأوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ"22 مليون" مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات تجاوزت الـ280 خدمة متنوعة تقدم للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ مما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر، إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة، إلى أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندريد يمكن تحميل تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

تسجيل أبشر.. نصائح هامة باسم المستخدم وكلمة السر

وأوضحت منصة أبشر، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن لغير المسجلين في أبشر التسجيل فيها من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بالحقول المخصصة لذلك بصفحتها التي يمكن الوصول لها من خلال الضغط على التالي (من هنا).

ودعت المنصة عند تسجيل أبشر أفراد، لضرورة مراعاة والانتباه لبعض النقاط الأساسية والهامة عند التسجيل من بينها ارسادات تتعلق ببيانات المستخدم وتتمثل في:

- إدخال رقم الهوية/الإقامة الخاص بالمستخدم الذي يريد التسجيل.

- الإدخال غير الصحيح لرقم الجوال سيؤدي إلى فشل عملية التسجيل.

- استخدام هوية شخص آخر بدلاً من استخدام الهوية الشخصية الخاصة في عملية التسجيل يعتبر إجراء غير قانوني.

- رقم الجوال خاص بالمستخدم المسجل فقط، لذا يرجى عدم استخدامه في أي حساب آخر تجنبا لإلغائه.

المسموح به في اسم المستخدم، أحرف إنجليزية، أرقام، على الأقل 8 حروف، والبداية بحرف كبير.

كما وجهت منصة أبشر، بعض النصائح والإرشادات الضرورية والهامة التي دعت المستخدم لمراعاتها عند اختيار وكتابة كلمة المرور في الحساب الذي يتم تسجيله بأبشر أفراد، مشددة على أهمية أن تتبع سياسة كلمة السر المبينة أدناه:

- يجب أن تحتوي كلمة المرور على الأقل 8 خانات.

- يجب أن تحتوي حرفا كبيرا على الأقل.

- يجب أن تحتوي حرفا صغيرا على الأقل.

- يجب أن تحتوي على رقم على الأقل.

- يجب ألا تحتوي على رموز مثل ( @،_ ، %، ! ،..)

- يجب ألا تحتوي على أكثر من أربع خانات من اسم المستخدم.

- يجب ألا تحتوي على أكثر من أربع خانات متشابهة.

- تأكيد كلمة المرور يجب أن يكون مثل كلمة المرور.

- التأكد أن لغة الإدخال في لوحة المفاتيح هي اللغة الإنجليزية.

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