ارتفاع أسعار الذهب في سوريا في تعاملات مساء اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

قفزت أسعار الذهب في سوريا، في تعاملات مساء اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، رغم العطلة العالمية في أسواق الذهب الدولية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا 186,857 ليرة للشراء و187,429 ليرة للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 163,500 ليرة للشراء و164 ألف ليرة للبيع.

أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ نحو 140,143 ليرة للشراء، و140,571 ليرة للبيع

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 109 آلاف ليرة للشراء و109,333 ليرة للبيع.

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا إلى 5.81 مليون ليرة للشراء و5.82 مليون ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.308 مليون ليرة للشراء، و1.312 مليون ليرة للبيع.

وعالميا، نزل سعر الذهب أمس الأول الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1765.94دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1802.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي كابيتال لإدارة الأصول "إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب".

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.