شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمس السبت 04 محرم 1443هـ أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة، وذلك بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهته أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للعناية ببيت الله الحرام، مؤكداً معاليه أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف على تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملين على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات العالمية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة أيدها الله.