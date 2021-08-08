شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يصدر قراراً بهيكلة وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً إدارياً بهيكلة وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على النحو التالي :

1- الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية :

- المدير العام : ماجد بن محمد المسعودي.

- مساعد المدير العام : سلطان بن سعد البقمي.

- إدارة التوجيه والإرشاد

مدير الإدارة : علي بن محمد المجاهد.

وكيل الإدارة : عادل بن سعود القثامي.

- إدارة شؤون التدريس والمدرسين

مدير الإدارة : ماجد بن حسن المحمادي.

وكيل الإدارة : ياسر بن راشد الزهراني.

- إدارة إبراز رسالة المدرسين

مدير الإدارة : سعيد بن محفوظ الزهراني.

وكيل الإدارة : تركي بن مرحوم اليزيدي.

- إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة

مدير الإدارة : فادي مبيريك السلمي.

وكيل الإدارة : صالح بن محمد الراشدي.

- إدارة خدمات المدرسين

مدير الإدارة : عبدالمحسن بن سعد الله الغامدي.

وكيل الإدارة : عبداللطيف بن عوض الله الجعيد.

- إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين

مدير الإدارة : حمزة بن إبراهيم السالمي.

- إدارة شؤون إجابة السائلين

مدير الإدارة : سلطان بن سعد البقمي.

وكيل الإدارة : نادر بن علي المالكي.

- إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي

مدير الإدارة : عبد اللطيف بن عبد الله آل حسين.

وكيل الإدارة : إبراهيم الحسين جمعه.

- إدارة الدورات التوجيهية والإرشادية

مدير الإدارة : محمد بن عايش اللحياني.

- إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي

مدير الإدارة : ممدوح بن سعيد الخزاعي.

وكيل الإدارة : ياسر جميل صالح سمكري.

- وحدة محتوى المعلومات

مدير الوحدة بالإضافة إلى عمله : عبد اللطيف بن عبد الله آل حسين.

وكيل الوحدة : سامي بن سعد الأحمدي.

2- الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام :

- المدير العام : ناصر بن محمد حمزي.

- مساعد المدير العام : إسماعيل بن عابد العويبدي.

- مساعد المدير العام للشؤون الميدانية : نايف بن حامد السلمي.

- إدارة هيئة المسجد الحرام

مدير الإدارة : نايف حامد السلمي.

وكيل الإدارة للشؤون الإدارية : عبد الله بن عطية الفضلي.

وكيل الإدارة للشؤون الميدانية : بكر بن عمر برناوي.

- إدارة تطوير أعمال الهيئة

مدير الإدارة : بندر عبد اللطيف درجي.

وكيل الإدارة : يوسف بن عبد الوهاب أبابطين.

- إدارة التوعية

مدير الإدارة : وهيب عويض السلمي.

وكيل الإدارة بالإضافة إلى عمله : بكر بن عمر برناوي.

- إدارة اللجان الميدانية

مدير الإدارة : سعد ساعد اللهيبي.

وكيل الإدارة : فارس بن عبد الله القناوي.

3- الإدارة العامة للتطويف والمطوفين :

- المدير العام : أحمد بن سلمان الدهاس.

- مساعد المدير العام : تركي بن جردان الذبياني.

- إدارة شؤون التطويف

مدير الإدارة : متعب بن رده المالكي.

- إدارة خدمات المطوفين

مدير الإدارة : عبد الرحمن بن مصلح العبدلي.

- إدارة تطوير وتأهيل المطوفين

مدير الإدارة : حامد بن سالم اللحياني.

4- الإدارة العامة للمصاحف والكتب :

- المدير العام : غازي بن فهد الذبياني.

- مساعد المدير العام : أحمد بن ناصر اليامي.

- إدارة شؤون المصاحف

مدير الإدارة : حمزة بن إبراهيم السالمي.

وكيل الإدارة للشؤون الإدارية : عبد الرحمن بن غنيم الحمراني.

وكيل الإدارة للشؤون الميدانية : مرشد بن محمد اللحياني.

- إدارة شؤون الكتب

مدير الإدارة : نبيل بن عبده شريفي.

وكيل الإدارة بالإضافة إلى عمله : الأستاذ عبد الرحمن بن غنيم الحمراني.

- إدارة مقرأة الحرمين

مدير الإدارة : إسماعيل بن عيسى برناوي.

وكيل الإدارة : عاطف بن مرزوق المحمادي.

- إدارة الحلقات القرآنية

مدير الإدارة : بدر بن محمد المحمادي.

وكيل الإدارة : عمر بن عمير المعبدي.