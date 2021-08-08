شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يصدر قراراً بهيكلة وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً إدارياً بهيكلة وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على النحو التالي :
1- الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية :
- المدير العام : ماجد بن محمد المسعودي.
- مساعد المدير العام : سلطان بن سعد البقمي.
- إدارة التوجيه والإرشاد
مدير الإدارة : علي بن محمد المجاهد.
وكيل الإدارة : عادل بن سعود القثامي.
- إدارة شؤون التدريس والمدرسين
مدير الإدارة : ماجد بن حسن المحمادي.
وكيل الإدارة : ياسر بن راشد الزهراني.
- إدارة إبراز رسالة المدرسين
مدير الإدارة : سعيد بن محفوظ الزهراني.
وكيل الإدارة : تركي بن مرحوم اليزيدي.
- إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة
مدير الإدارة : فادي مبيريك السلمي.
وكيل الإدارة : صالح بن محمد الراشدي.
- إدارة خدمات المدرسين
مدير الإدارة : عبدالمحسن بن سعد الله الغامدي.
وكيل الإدارة : عبداللطيف بن عوض الله الجعيد.
- إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين
مدير الإدارة : حمزة بن إبراهيم السالمي.
- إدارة شؤون إجابة السائلين
مدير الإدارة : سلطان بن سعد البقمي.
وكيل الإدارة : نادر بن علي المالكي.
- إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي
مدير الإدارة : عبد اللطيف بن عبد الله آل حسين.
وكيل الإدارة : إبراهيم الحسين جمعه.
- إدارة الدورات التوجيهية والإرشادية
مدير الإدارة : محمد بن عايش اللحياني.
- إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي
مدير الإدارة : ممدوح بن سعيد الخزاعي.
وكيل الإدارة : ياسر جميل صالح سمكري.
- وحدة محتوى المعلومات
مدير الوحدة بالإضافة إلى عمله : عبد اللطيف بن عبد الله آل حسين.
وكيل الوحدة : سامي بن سعد الأحمدي.
2- الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام :
- المدير العام : ناصر بن محمد حمزي.
- مساعد المدير العام : إسماعيل بن عابد العويبدي.
- مساعد المدير العام للشؤون الميدانية : نايف بن حامد السلمي.
- إدارة هيئة المسجد الحرام
مدير الإدارة : نايف حامد السلمي.
وكيل الإدارة للشؤون الإدارية : عبد الله بن عطية الفضلي.
وكيل الإدارة للشؤون الميدانية : بكر بن عمر برناوي.
- إدارة تطوير أعمال الهيئة
مدير الإدارة : بندر عبد اللطيف درجي.
وكيل الإدارة : يوسف بن عبد الوهاب أبابطين.
- إدارة التوعية
مدير الإدارة : وهيب عويض السلمي.
وكيل الإدارة بالإضافة إلى عمله : بكر بن عمر برناوي.
- إدارة اللجان الميدانية
مدير الإدارة : سعد ساعد اللهيبي.
وكيل الإدارة : فارس بن عبد الله القناوي.
3- الإدارة العامة للتطويف والمطوفين :
- المدير العام : أحمد بن سلمان الدهاس.
- مساعد المدير العام : تركي بن جردان الذبياني.
- إدارة شؤون التطويف
مدير الإدارة : متعب بن رده المالكي.
- إدارة خدمات المطوفين
مدير الإدارة : عبد الرحمن بن مصلح العبدلي.
- إدارة تطوير وتأهيل المطوفين
مدير الإدارة : حامد بن سالم اللحياني.
4- الإدارة العامة للمصاحف والكتب :
- المدير العام : غازي بن فهد الذبياني.
- مساعد المدير العام : أحمد بن ناصر اليامي.
- إدارة شؤون المصاحف
مدير الإدارة : حمزة بن إبراهيم السالمي.
وكيل الإدارة للشؤون الإدارية : عبد الرحمن بن غنيم الحمراني.
وكيل الإدارة للشؤون الميدانية : مرشد بن محمد اللحياني.
- إدارة شؤون الكتب
مدير الإدارة : نبيل بن عبده شريفي.
وكيل الإدارة بالإضافة إلى عمله : الأستاذ عبد الرحمن بن غنيم الحمراني.
- إدارة مقرأة الحرمين
مدير الإدارة : إسماعيل بن عيسى برناوي.
وكيل الإدارة : عاطف بن مرزوق المحمادي.
- إدارة الحلقات القرآنية
مدير الإدارة : بدر بن محمد المحمادي.
وكيل الإدارة : عمر بن عمير المعبدي.